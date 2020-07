Pfizer : les Etats-Unis commandent jusqu'à 600 millions de doses du candidat vaccin contre le Covid-19

(Boursier.com) — Washington assure ses arrières. Les Etats-Unis vont payer 1,95 milliard de dollars à Pfizer pour la production et la livraison de 100 millions de doses de son candidat vaccin contre le Covid-19 s'il s'avère sûr et efficace chez l'homme. Selon l'accord dévoilé par le gouvernement ce mercredi, les États-Unis pourront acquérir 500 millions de doses supplémentaires. Le vaccin, développé conjointement par la société biotechnologique allemande BioNTech et Pfizer, a jusqu'ici présenté des résultats prometteurs. Le géant américain a déjà indiqué qu'il pourrait produire jusqu'à 1,3 milliard de doses d'ici la fin 2021. Les Américains recevront le vaccin gratuitement, conformément à l'engagement du gouvernement pris en ce sens.

"Nous nous sommes engagés à rendre l'impossible possible en travaillant sans relâche pour développer et produire en un temps record un vaccin sûr et efficace afin de contribuer à mettre un terme à cette crise sanitaire mondiale", a déclaré le Dr Albert Bourla, PDG de Pfizer. "Nous avons pris la décision précoce de commencer les travaux cliniques et la fabrication à grande échelle à nos propres risques pour garantir que le produit serait disponible immédiatement si nos essais cliniques s'avéraient concluants et qu'une autorisation d'utilisation d'urgence était accordée".