Pfizer : les Etats-Unis commandent 10 millions de traitements Covid-19 supplémentaires

(Boursier.com) — Pfizer regagne un peu de terrain avant bourse à Wall Street, alors que l'administration Biden a doublé sa commande de traitement antiviral oral Covid-19, offrant au gouvernement un total de 20 millions de traitements pour faire face à la poussée d'Omicron et à la persistance du variant Delta. La Maison Blanche s'attend désormais à ce que 4 millions de traitements de pilules soient disponibles d'ici la fin janvier et 10 millions d'ici juin, trois mois plus tôt que prévu, selon un responsable de l'administration. Les détails de l'accord élargi, le plus important de Pfizer pour la pilule, n'ont pas été divulgués. Pour la première commande de 10 millions de novembre, le gouvernement américain avait annoncé qu'il verserait 5,29 milliards de dollars au laboratoire. Il a été démontré que ces pilules réduisaient considérablement les hospitalisations et les décès dus au COVID-19.

Le régime à deux médicaments de Pfizer appelé Paxlovid, qui doit être pris à domicile pendant cinq jours peu de temps après l'apparition des symptômes, a été autorisé le mois dernier pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Dans un essai clinique, il a été efficace à près de 90% pour prévenir les hospitalisations et les décès chez les patients à haut risque de maladie grave. Washington pourrait activer le Defense Production Act ou utiliser d'autres pouvoirs extraordinaires pour accélérer les livraisons si Pfizer rencontrait des difficultés.

Une pilule antivirale rivale de l'Américain Merck a également obtenu l'autorisation réglementaire le mois dernier. Le gouvernement américain a signé pour 5 millions d'unités du molnupiravir.