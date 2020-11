Pfizer : le PDG a vendu pour 5,56 millions de dollars d'actions lundi

Pfizer : le PDG a vendu pour 5,56 millions de dollars d'actions lundi









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'annonce du duo Pfizer/ BioNTech sur l'efficacité de leur candidat vaccin contre le coronavirus a sans doute fait des centaines de millions d'heureux à travers la planète. Mais une personne a particulièrement de quoi se satisfaire. En l'occurrence le PDG du groupe pharmaceutique américain. Selon un document de la 'Securities and Exchange Commission', le gendarme financier américain, Albert Bourla a en effet vendu pour 5,56 millions de dollars d'actions Pfizer lundi, soit le jour de l'annonce de résultats prometteurs pour le candidat vaccin. Dans le détail, le dirigeant a vendu 132.508 actions au prix unitaire de 41,94 dollars.

"La vente de ces actions fait partie de la planification financière personnelle du Dr Bourla et d'un plan préétabli (10b5-1), qui permet, selon les règles de la SEC, aux principaux actionnaires et aux initiés des sociétés cotées en bourse de négocier un nombre prédéterminé d'actions à un moment donné", a réagi la société. "Par l'intermédiaire de l'administrateur de notre plan d'action, le Dr Bourla a autorisé la vente de ces actions le 19 août 2020, à condition que les actions atteignent un certain niveau".

L'action Pfizer s'est envolée de 7,7% lundi à la suite de cette annonce.

Pfizer et son partenaire allemand entendent demander l'autorisation d'urgence pour l'utilisation de leur vaccin auprès de la FDA peu après avoir obtenu deux mois de données, ce qui devrait en tout état de cause être possible fin novembre. Sur la base des projections actuelles, les deux groupes entendent produire 50 millions de doses en 2020 puis... 1,3 milliard en 2021.