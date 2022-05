Pfizer : le maintien des prévisions de revenus déçoit

(Boursier.com) — Pfizer recule légèrement en pré-séance à Wall Street après avoir maintenu ses prévisions de ventes pour son traitement du Covid-19 par voie orale, le Paxlovid. Le géant pharmaceutique s'attend ainsi toujours à ce que ses recettes issues de la vente de sa pilule atteignent 22 milliards de dollars cette année, contre un consensus positionné à 26,1 milliards de dollars. "Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que les tendances récentes à élargir l'accès (à Paxlovid), ainsi que les demandes de renseignements reçues des gouvernements alors que le virus mute et provoque des pics d'infections dans le monde, entraînent une augmentation des commandes dans les mois à venir", a déclaré le patron de Pfizer, Albert Bourla. La société a également réitéré sa prévision de revenus issus du vaccin développé avec BioNTech à 32 Mds$. Au global, le groupe basé à New York mise sur des revenus 2022 compris entre 98 et 102 Mds$.

Au premier trimestre, la firme a réalisé un bpa ajusté de 1,62$ contre 0,95$ un an plus tôt, pour des revenus de 25,7 Mds$, en hausse de 77% (24,36 Mds$ de consensus). À la demande de la Securities and Exchange Commission, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont ajusté leurs prévisions pour inclure les dépenses liées aux paiements d'étape et aux acquisitions. Pfizer a par conséquent revu à la baisse son objectif de bénéfice ajusté annuel par action à 6,25-6,45 dollars, contre une prévision précédente de 6,35 à 6,55 dollars, principalement en raison de l'impact de ces dépenses.