Pfizer lance un COVID warning

(Boursier.com) — Pfizer a publié pour l'exercice clos des revenus de plus de 100 milliards de dollars, un sommet historique reflétant une croissance opérationnelle de 30%. Hors Paxlovid et Comirnaty, les revenus n'auraient toutefois augmenté que de 2%. En ligne avec les attentes, les revenus du quatrième trimestre ont atteint 24,3 milliards de dollars, en hausse de 13%. Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre a été de 1,14$, en augmentation de 45%. Le consensus était de 1,05$ de bénéfice ajusté par action pour 24,3 milliards de dollars de revenus.

La guidance 2023 est nettement plus prudente, Pfizer anticipant des revenus allant de 67 à 71 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action allant de 3,25 à 3,45$. Les revenus 2023 hors produits Covid-19 sont attendus en hausse de 7 à 9% sur une base opérationnelle. La guidance de revenus 2023 pour Comirnaty est d'environ 13,5 milliards de dollars, alors que les revenus de Paxlovid sont attendus voisins de 8 milliards de dollars. Le consensus était de 14,4 milliards de dollars pour Comirnaty (son vaccin anti-covid) et plus de 10 milliards de dollars pour Paxlovid (traitement antiviral).