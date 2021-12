Pfizer : la pilule passe (la FDA)

(Boursier.com) — Pfizer prenait encore 1% hier soir à Wall Street au plus haut historique, à 59,55$. La FDA, autorité américaine du médicament, a en effet approuvé hier l'utilisation d'urgence du traitement antiviral contre le covid du laboratoire new-yorkais, destiné aux personnes à risque âgées de 12 ans et plus. Cette décision fait de la pilule le premier traitement à domicile disponible aux USA. Il s'agit d'une bonne nouvelle sur le front sanitaire, alors que le variant Omicron, très contagieux mais apparemment moins virulent, est devenu la souche dominante en quelques jours seulement aux Etats-Unis.

Selon les résultats d'essai dévoilés le mois dernier par Pfizer, le Paxlovid réduirait de près de 90% les risques d'hospitalisation ou de décès chez les personnes susceptibles de développer des formes graves de covid. En outre, le laboratoire affirme, s'appuyant sur des données récentes, que son traitement conserverait son efficacité contre Omicron... La quantité disponible de traitement à court terme sera toutefois limitée. Pour être optimal, le traitement nécessitera un diagnostic rapide.

Le géant pharmaceutique américain, qui développe déjà avec son partenaire BioNTech le vaccin Covid-19 le plus répandu, a précisé être en mesure de livrer 180.000 traitements aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année et a revu à la hausse le nombre de traitements qu'il pourrait fournir l'an prochain, à 120 millions contre 80 millions précédemment. Le président américain Joe Biden a quant à lui indiqué que 250.000 traitements seraient disponibles aux USA en janvier, sur les 10 millions de traitements que le gouvernement fédéral a commandés auprès de Pfizer. Le traitement de cinq jours, sur ordonnance, est composé de deux médicaments antiviraux, à savoir le ritonavir, qui était déjà sur le marché, et le nouvel antiviral de Pfizer. Il doit être débuté le plus tôt possible après les symptômes et un test de dépistage positif...

La FDA examine enfin un traitement par voie orale développé par l'Américain Merck, qui s'est toutefois révélé bien moins efficace que celui de Pfizer.