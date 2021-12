Pfizer : la pilule miracle contre le Covid-19 ?

(Boursier.com) — Pfizer vient de publier des données très positives concernant sa pilule expérimentale contre le Covid-19, qui afficherait une grande efficacité dans la prévention des hospitalisations et des décès et resterait efficace contre le variant Omicron ! Les données finales disponibles de tous les patients à haut risque inclus dans l'étude EPIC-HR (2 246) ont confirmé les résultats antérieurs de l'analyse intermédiaire montrant que Paxlovid (comprimés de nirmatrelvir [PF-07321332] et de ritonavir) a réduit le risque d'hospitalisation ou de décès de 89% (dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes) et 88% (dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes) par rapport au placebo. Il n'y aurait eu aucun décès par rapport au placebo chez les adultes non hospitalisés à haut risque atteints de Covid-19.

Les données ont été partagées avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans le cadre d'une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA).

Séparément, des analyses intermédiaires d'une deuxième étude en cours chez des adultes à risque standard (EPIC-SR) ont montré une réduction de 70% des hospitalisations et aucun décès dans la population traitée, par rapport au placebo, dans le critère d'évaluation secondaire ; le nouveau critère d'évaluation principal d'atténuation soutenue et autodéclarée de tous les symptômes pendant quatre jours consécutifs, par rapport au placebo, n'a pas été atteint. L'étude se poursuit...

Le laboratoire évoque une diminution d'environ 10 fois de la charge virale au jour 5, par rapport au placebo, observée à la fois dans EPIC-HR et EPIC-SR, indiquant une activité robuste contre le SRAS-CoV-2 et représentant la plus forte réduction de la charge virale signalée à ce jour pour un agent antiviral oral Covid-19.

Des données in vitro récentes confirment que le nirmatrelvir est un puissant inhibiteur de la protéase Omicron 3CL, ce qui, combiné aux données in vitro existantes sur les antiviraux et l'inhibition de la protéase provenant d'autres variants préoccupants (VoC), y compris Delta, indique que Paxlovid conservera une activité antivirale robuste par rapport aux actuels variants ainsi que d'autres coronavirus.

"Cette nouvelle confirme davantage encore que notre candidat antiviral oral, s'il est autorisé ou approuvé, pourrait avoir un impact significatif sur la vie de nombreuses personnes, car les données confirment davantage l'efficacité de Paxlovid dans la réduction des hospitalisations et des décès et montrent une diminution substantielle de la charge virale. Cela souligne le potentiel du candidat médicament à sauver la vie de patients dans le monde", a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. "Des variants émergents préoccupants, comme Omicron, ont exacerbé le besoin d'options de traitement accessibles pour ceux qui contractent le virus, et nous sommes convaincus que, s'il est autorisé ou approuvé, ce traitement potentiel pourrait être un outil essentiel pour aider à réprimer la pandémie".