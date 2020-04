Pfizer insensible à la crise ?

Pfizer insensible à la crise ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer publie des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, et maintient par ailleurs sa guidance pour l'année 2020. Le géant pharmaceutique a réalisé sur le trimestre clos un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 3,4 milliards de dollars et 61 cents par titre, contre 3,88 milliards et 68 cents par action un an auparavant. Les revenus ont décroché de 8% à 12,03 milliards de dollars, mais ils dépassent le consensus des analystes qui se situait à 11,89 milliards de dollars. Pfizer se permet par ailleurs de confirmer ses estimations 2020. Les revenus sont ainsi toujours anticipés entre 40,7 et 42,3 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté par action est estimé entre 2,25 et 2,35$. Le groupe se dit pleinement engagé dans la confrontation aux problèmes actuels de santé publique posés par la pandémie de coronavirus Covid-19. Il collabore ainsi avec ses partenaires afin de développer de potentielles approches pour prévenir ou traiter le virus.