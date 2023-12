Pfizer : feu vert au rachat de Seagen pour 43 milliards de dollars

(Boursier.com) — Pfizer , le géant pharmaceutique américain, va pouvoir boucler l'acquisition de Seagen annoncée en mars pour 229$ par titre en cash, soit une valeur totale d'entreprise de 43 milliards de dollars environ. Le laboratoire new-yorkais a accepté en effet de faire don des droits de royalties sur les ventes de son médicament anticancéreux Bavencio pour répondre aux préoccupations des régulateurs antitrust américains. Ainsi, Pfizer a déclaré avoir reçu toutes les approbations réglementaires pour finaliser le deal jeudi. Pfizer avait accepté en mars d'acquérir Seagen et ses thérapies ciblées contre le cancer alors qu'il se prépare à un vif déclin des ventes COVID et à la concurrence des génériques pour certains de ses blockbusters.

La combinaison renforcera la position de Pfizer en tant que leader dans l'oncologie. Le groupe estime que les traitements de Seagen, ses programmes en phase avancée de développement et son expertise pionnière sur le segment des ADCs (conjugués anticorps-médicaments) sont fortement complémentaires de son portefeuille en oncologie. Pfizer doit financer la transaction en grande partie par 31 milliards de dollars de nouvelles dettes à long terme, et le solde par une combinaison de financement à court terme et de liquidités existantes.