Pfizer et Moderna retombent à Wall Street

(Boursier.com) — Ça pique un peu à Wall Street ce lundi dans le compartiment des fabricants de vaccins anti-covid. Pfizer recule de 3%, tandis que BioNTech décroche de 12% et Moderna de 11%. Les prises de bénéfices l'emportent, après le parcours boursier fortement haussier des derniers mois, et alors que l'incertitude demeure concernant le variant Omicron, qui semble bien plus contagieux mais peut-être moins dangereux que le Delta. Jusqu'ici, les spécialistes font état de symptômes relativement bénins, ce qui alimente l'espoir du point de vue sanitaire. Les dirigeants de laboratoires restent prudents, attendant d'en savoir plus sur l'efficacité des vaccins actuels et la nécessité éventuelle de leur adaptation au variant.