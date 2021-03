Pfizer et Moderna, des vaccins très efficaces dans des conditions réelles ?

Pfizer et Moderna, des vaccins très efficaces dans des conditions réelles ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer et Moderna seront surveillés ce jour à Wall Street, alors que les vaccins anti-covid des deux laboratoires américains se seraient révélés très efficaces en conditions réelles, dans la prévention des infection aux USA parmi les personnels de santé et les autres travailleurs essentiels. C'est du moins ce qu'affirment des responsables américains de santé, alors que dans le même temps, le président Biden vient d'afficher ses ambitions en matière de déploiement des vaccinations. Rappelons que le vaccin de Pfizer a été conçu avec son partenaire allemand BioNTech, que les Américains négligent un peu trop souvent.

En outre, notons que Pfizer ET BioNTech ont porté à 2,5 milliards de doses leur objectif de production de vaccin pour cette année. Le précédent objectif était de 2,3 milliards à 2,4 milliards de doses. "De nouvelles mesures et des discussions avec de possibles partenaires afin d'accroître encore les capacités de production et le réseau sont en cours", a indiqué l'Allemand.