Pfizer et BioNTech vantent les mérites de leur vaccin COVID chez les enfants de 6 mois à 5 ans

(Boursier.com) — Pfizer et son partenaire BioNTech ont annoncé ce lundi que leur vaccin contre le Covid-19 avait démontré une forte réponse immunitaire, une haute efficacité et des données favorables de sécurité chez les enfant de 6 mois à 5 ans, après une troisième dose. La 3e dose a été bien tolérée chez les 1.678 enfants de moins de 5 ans. Les deux partenaires évoquent une efficacité du vaccin de 80,3%, à une période où le variant Omicron était dominant. La dose équivaut à un dixième de la dose adulte. "Notre vaccin Covid-19 a été étudié sur des milliers d'enfants et d'adolescents, et nous sommes ravis que notre formulation pour les plus jeunes enfants, que nous avons soigneusement sélectionnée pour représenter un dixième de la dose pour les adultes, ait été bien tolérée et ait produit une forte réponse immunitaire", a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. "Ces données de sécurité, d'immunogénicité et d'efficacité sont encourageantes, et nous sommes impatients de terminer bientôt nos soumissions aux autorités de réglementation du monde entier dans l'espoir de rendre ce vaccin disponible pour les jeunes enfants le plus rapidement possible, sous réserve d'une autorisation réglementaire".

"L'étude suggère qu'une faible dose de 3 microgrammes de notre vaccin, soigneusement sélectionnée sur la base des données de tolérance, offre aux jeunes enfants un niveau élevé de protection contre les récentes souches de Covid-19", a déclaré le professeur Ugur Sahin, M.D., DG et cofondateur de BioNTech. "Nous préparons les documents pertinents et prévoyons d'achever le processus de soumission à la FDA cette semaine, avec des soumissions à l'EMA et à d'autres agences de réglementation à suivre dans les semaines à venir".