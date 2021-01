Pfizer et BioNTech dopent leur objectif de production de vaccins

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont renforcé leur objectif de production de vaccins contre le nouveau coronavirus pour cette année à 2 milliards de doses, les deux partenaires répondant à la très forte demande mondiale face à l'urgence sanitaire. Selon une présentation de BioNTech, les deux groupes ont déjà engagé plus de la moitié de leurs capacités. Le nouvel objectif global de production représente une augmentation de plus de 50% en comparaison du précédent, qui était de 1,3 milliard de doses. La hausse tient compte d'un changement de label permettant aux médecins d'extraire six doses au lieu de cinq de chaque flacon de vaccin.

Il s'agit donc d'une bonne nouvelle, alors que le monde est confronté désormais à la nouvelle menace constituée par les variants du virus. L'Union européenne avait conclu la semaine dernière un accord pour doubler la taille potentielle de son approvisionnement en vaccins de Pfizer / BioNTech - jusqu'à 600 millions de doses.