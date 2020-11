Pfizer et BioNTech annoncent une efficacité de 95% de leur vaccin Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — On connaît bien la révision en hausse des prévisions de résultats ou de chiffre d'affaires. Voici venue désormais la révision en hausse du taux d'efficacité d'un vaccin. Ainsi, récemment surclassés de ce point de vue par Moderna, l'Américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech viennent d'annoncer ce mercredi que leur candidat vaccin contre le Covid-19 était en fait efficace à 95%, selon l'analyse définitive des essais cliniques de phase 3. Les deux laboratoires prévoient de déposer dans les jours à venir une demande d'autorisation d'urgence aux Etats-Unis auprès de la FDA.

Pfizer et BioNTech avaient annoncé plus tôt ce mois des résultats intermédiaires de phase 3 de leur vaccin contre le nouveau coronavirus faisant ressortir une efficacité de plus de 90% à sept jours après la seconde dose. Les deux groupes ont désormais terminé leur étude de phase 3 sur le candidat vaccin, atteignant tous les critères primaires d'efficacité. L'analyse démontre désormais pour BNT162b2 une efficacité de 95% contre le Covid-19 à partir de 28 jours après la première dose. 170 cas confirmés ont été accumulés pour cette évaluation, dont 162 observés avec le placebo et 8 avec le groupe vaccin. L'efficacité était constante selon les données démographiques relatives à l'âge, au sexe, à la race et à l'origine ethnique. L'efficacité observée chez les adultes de plus de 65 ans était supérieure à 94%. Le jalon des données de sécurité requis par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) a été atteint. Les données démontrent que le vaccin a été bien toléré dans toutes les populations avec plus de 43.000 participants inscrits. Aucun problème de sécurité grave n'a été observé. Les seuls événements indésirables de grade 3 dont la fréquence était supérieure à 2% étaient la fatigue à 3,8% et les maux de tête à 2%.

Les entreprises prévoient de soumettre dans les jours à venir auprès de la FDA leur demande d'EUA et de partager des données avec d'autres agences de réglementation du monde entier. Les partenaires prévoient de produire dans le monde jusqu'à 50 millions de doses de vaccin en 2020 et jusqu'à 1,3 milliard de doses d'ici la fin de 2021. Pfizer est confiant dans sa vaste expérience, son expertise et l'infrastructure existante de la chaîne du froid pour distribuer le vaccin dans le monde, ajoute le groupe.

Les sociétés ont développé des chargeurs thermiques spécialement conçus et à température contrôlée utilisant de la glace sèche pour maintenir des conditions de température de -70 degrés C ± 10 degrés. Ils peuvent être utilisés comme unités de stockage temporaires pendant 15 jours en se remplissant de glace sèche. Chaque chargeur contient un capteur thermique compatible GPS pour suivre l'emplacement et la température de chaque expédition de vaccins sur les itinéraires prédéfinis en tirant parti du vaste réseau de distribution de Pfizer.