Pfizer engage 1 milliard de dollars pour un traitement oral du Covid-19

Pfizer engage 1 milliard de dollars pour un traitement oral du Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer entend bien répliquer le succès de son vaccin anti-covid, développé avec BioNTech, avec un traitement oral expérimental. Albert Bourla, le directeur général du laboratoire américain, a indiqué à Yahoo Finance que la compagnie avait engagé 1 milliard de dollars dans le développement d'un tel traitement oral destiné aux patients infectés par le virus, un inhibiteur de protéase. Pfizer pourrait ainsi apporter un traitement ciblé et facile d'utilisation, peut-être d'ici à la fin de l'année. L'an dernier, Pfizer avait consacré 2 milliards de dollars au développement, avec BioNTech, de son vaccin contre le nouveau coronavirus. Hier mercredi, le laboratoire a revu encore en hausse sa guidance de ventes annuelles sur le vaccin conçu avec BioNTech à plus de 33,5 milliards de dollars. Concernant le traitement covid actuellement développé, l'essai de phase 2/3 devrait débuter en juillet et la compagnie espère une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence au quatrième trimestre.