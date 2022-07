Pfizer double quasiment son bénéfice

(Boursier.com) — Pfizer , le géant pharmaceutique américain, a battu le consensus de bénéfice pour le deuxième trimestre et resserré en hausse ses objectifs annuels. Avec de fortes contributions de ses produits liés au covid, Comirnaty et Paxlovid, le groupe parvient à dégager sur la période close un bénéfice net de 9,9 milliards de dollars soit 1,73$ par action, contre 5,5 milliards et 98 cents par titre un an avant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 2,04$, contre un consensus FactSet de 1,72$. Les revenus se sont envolés de 8,8 milliards de dollars soit 47%, pour atteindre 27,7 milliards de dollars. Pfizer rehausse ses estimations annuelles de revenus et bpa dilué ajusté de respectivement 2 milliards de dollars et 24 cents par titre, mais l'impact des effets de change jouera quant à lui négativement. Les revenus annuels sont donc attendus entre 98 et 102 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 6,3 et 6,45$.

Le groupe maintient sa prévision 2022 de ventes combinées de son vaccin et de sa pilule anti-covid, à 54 milliards de dollars. La pilule a d'ailleurs été utilisée par le président Joe Biden en personne. La société et son partenaire BioNTech ont signé le mois dernier un accord de 3,2 milliards de dollars avec le gouvernement américain pour 105 millions de doses de leur vaccin, qui comprend la fourniture d'un rappel adapté à Omicron, en attendant l'autorisation réglementaire.