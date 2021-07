Pfizer dopé par sa riche idée de la troisième dose

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer grimpe de 2% vers les 40$ à Wall Street ce vendredi, tandis que BioNTech prend plus de 3% sur les 215$. L'Américain et son partenaire allemand entendent demander l'approbation d'une nouvelle injection de vaccin pour lutter contre la propagation des variants, toujours considérés comme un risque majeur.

Les Américains totalement vaccinés n'ont pour l'heure pas besoin d'un rappel supplémentaire, ont toutefois rétorqué la Food and Drug Administration (FDA) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis. "Nous sommes prêts à autoriser les rappels supplémentaires si la science démontre leur utilité", ont ajouté FDA et CDC dans un communiqué commun.

Quoi qu'il en soit, Pfizer et BioNTech demanderont en août une autorisation d'utilisation d'urgence pour un nouveau rappel de leur vaccin anti-covid. Les deux laboratoires entendent aussi travailler sur une version mise à jour du vaccin capable d'offrir le même degré de protection contre le variant delta.

Le directeur scientifique de Pfizer, Mikael Dolsten, a précisé que le groupe pharmaceutique américain et son partenaire allemand BioNTech allaient proposer le mois prochain aux régulateurs une troisième dose de leur vaccin contre le covid-19. Il évoque la baisse de la protection six mois après les deux premières doses et la propagation du variant delta plus contagieux.

Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a alerté à propos des risques pesant sur la reprise économique du fait de la diffusion du variant delta. Elle a ajouté que la banque centrale devrait ainsi se montrer prudente dans son éventuel retrait progressif du soutien monétaire.