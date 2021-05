Pfizer dopé par le vaccin contre le Covid-19

(Boursier.com) — Pfizer relève ses objectifs 2021 de profits grâce au succès de son vaccin contre le Covid-19. Le géant pharmaceutique table désormais sur un bpa ajusté compris entre 3,55 et 3,65$ pour l'exercice en cours contre une fourchette précédente allant de 3,1 à 3,2$. La firme anticipe des revenus tirés de son vaccin contre le coronavirus de 26 Mds$ contre 15 Mds$ jusqu'ici. Ces prévisions pour le BNT162b2 se basent sur une estimation de 1,6 milliard de doses livrées cette année.

Sur les trois premiers mois de l'année, Pfizer a enregistré un profit de 4,88 Mds$ ou 86 cents par titre contre un bénéfice de 3,36 Mds$ et 60 cents par action un an plus tôt. En base ajustée, le bpa s'établit à 93 cents contre 77 cents de consensus. Le chiffre d'affaires a bondi de 45% à 14,58 Mds$, contre 13,54 Mds$ anticipés par les analystes. Les revenus issus des vaccins ont triplé à 4,89 milliards de dollars, tandis que ceux tirés de la branche oncologie ont augmenté de 18% à 2,86 Mds$ et ceux de la médecine interne de 11% à 2,59 Mds$.

"Sur la base de ce que nous avons observé, nous pensons que la demande pour notre vaccin COVID-19 sera probablement durable, à l'instar de celle des vaccins contre la grippe", a déclaré le directeur général Albert Bourla.