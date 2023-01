Pfizer considère des options pour ses activités dans les maladies rares

(Boursier.com) — Pfizer , le géant pharmaceutique américain, envisagerait des options concernant ses programmes et actifs dans les maladies rares à un stade précoce, indique le Barron's. Selon le rapport du Barron's, la société aurait déclaré aux employés qu'elle chercherait à "externaliser" la majorité des programmes de maladies rares à un stade précoce en neurologie et en cardiologie, et les programmes de thérapie génique qui n'ont pas encore fait l'objet d'essais cliniques. L'article cite un porte-parole de l'entreprise disant que Pfizer envisage bien des options concernant ces actifs et programmes. Néanmoins, les traitements des maladies rares qui sont plus avancés en termes de développement ne seront pas impactés.