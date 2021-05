Pfizer confiant sur l'efficacité de son antiviral contre le Covid-19

Pfizer confiant sur l'efficacité de son antiviral contre le Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après le vaccin contre le coronavirus, développé avec l'allemand BioNtech, le patron de Pfizer dit avoir de "très bonnes raisons" de croire au succès de son antiviral en phase de test contre la maladie. Albert Bourla a ainsi déclaré vendredi qu'"à l'heure actuelle, nous avons de très bonnes raisons de croire que nous pouvons réussir".

Le directeur général du géant pharmaceutique américain, qui s'exprimait lors d'un forum économique à Athènes, a ajouté que les premiers résultats sur l'efficacité du médicament, qui se présente sous la forme de comprimés à avaler, seraient disponibles après l'été.

Il s'agit à ce stade des essais cliniques de Phase 1, qui visent à vérifier la sécurité du médicament et la tolérance des participants. Si cette phase est concluante, le laboratoire américain pourra passer aux phases 2 et 3, visant à confirmer sa sûreté et à valider son efficacité. La dernière étape sera la demande d'autorisation aux autorités sanitaires.

Traitement disponible aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année ?

Ce traitement, baptisé PF-07321332, est un "inhibiteur de protéase", un antiviral déjà utilisé seul ou avec d'autres antiviraux dans le traitement du VIH et du virus de l'hépatite C. Il cible les protéases des virus (une enzyme), ce qui les empêchent de se multiplier et d'envahir le corps humain. Idéalement, ce médicament doit être administré dès les premiers symptômes de la maladie afin de bloquer sa progression le plus vite possible.

Le 28 avril dernier, Albert Bourla avait indiqué à la chaîne 'CNBC' que "si les essais cliniques se déroulent bien et que l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) l'approuve, le médicament pourrait être distribué aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année".