Pfizer : Comirnaty efficace à 47% après 5 mois

(Boursier.com) — Une étude financée par Pfizer révèle une efficacité de Comirnaty à 47% après cinq mois, indique The Lancet. Dans cette étude de cohorte rétrospective, ont été analysés les dossiers de santé électroniques d'individus de 12 ans et plus qui étaient membres de l'organisation de soins de santé Kaiser Permanente Southern California, pour évaluer l'efficacité du vaccin BNT162b2 contre les infections au SRAS-CoV-2 et les hospitalisations jusqu'à 6 mois. Les participants devaient avoir au moins un an d'adhésion à l'organisation. Les résultats comprenaient des tests positifs pour le SRAS-CoV-2 PCR et des hospitalisations liées au Covid-19. Les calculs d'efficacité étaient basés sur les rapports de risque des modèles de Cox ajustés.

Entre le 14 décembre 2020 et le 8 août 2021, sur 4 920 549 personnes évaluées pour leur éligibilité, le laboratoire en a inclus 3 436 957 (âge médian de 45 ans ; 1 799 395 femmes et 1 637 394 hommes). Pour les personnes entièrement vaccinées, l'efficacité contre les infections au SRAS-CoV-2 était de 73% et, contre les hospitalisations liées au Covid-19, de 90%. L'efficacité contre les infections est passée de 88% au cours du premier mois après la vaccination complète à 47% après 5 mois. Parmi les infections séquencées, l'efficacité du vaccin contre les infections au variant Delta était élevée au cours du premier mois après la vaccination complète (93%) mais a diminué à 53% après 4 mois. L'efficacité contre d'autres variants (non Delta) le premier mois après la vaccination complète était également élevée à 97%, mais diminuait à 67% à 4-5 mois. L'efficacité du vaccin contre les admissions à l'hôpital pour des infections avec le Delta pour tous les âges était élevée dans l'ensemble (93%) jusqu'à 6 mois.

Les résultats confirment l'efficacité élevée du BNT162b2 contre les hospitalisations jusqu'à environ 6 mois après avoir été complètement vacciné, même face à la dissémination généralisée du variant Delta. La réduction de l'efficacité du vaccin contre les infections au SRAS-CoV-2 au fil du temps est probablement principalement due à la diminution de l'immunité avec le temps plutôt qu'à un variant Delta qui échapperait à la protection vaccinale.