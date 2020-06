Pfizer chahuté, résultats décevants pour un traitement contre le cancer du sein

(Boursier.com) — Pfizer est sous pression en pré-séance après l'annonce de résultats préliminaires décevants d'une étude clinique sur son traitement contre le cancer du sein Ibrance. Selon le géant pharmaceutique américain, le traitement est "peu susceptible de montrer une amélioration statistiquement significative" dans les résultats des patients. "Nous sommes déçus par ce résultat. Le cancer du sein est une des principales causes de décès dans le monde et retarder ou prévenir le développement de maladies métastatiques est un besoin important non satisfait. PALLAS est une étude de grande envergure qui comprend de nombreux sous-groupes et nous collaborons activement pour déterminer si certains patients pourraient bénéficier d'un traitement adjuvant avec l'association de palbocytes", a déclaré Chris Boshoff, directeur du développement chez Pfizer.