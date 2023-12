Pfizer : ça pique encore après le "warning" !

(Boursier.com) — Pfizer décroche de 6% avant bourse à Wall Street ce mercredi, alors que le géant pharmaceutique américain a livré une prévision de chiffre d'affaires allant de 58,5 à 61,5 milliards de dollars pour 2024, contre un consensus de 63,2 milliards de dollars. Le groupe, qui fait face à la forte baisse des ventes Covid et à la concurrence générique sur certains de ses blockbusters, a par ailleurs rehaussé son objectif de réduction des coûts de 500 millions de dollars. Les produits Covid, qui avaient dopé l'activité deux années durant, ne représenteraient que 8 milliards de dollars de revenus l'an prochain selon la dernière guidance. Les analystes s'attendaient à un total de 13 milliards de dollars pour Comirnaty et Paxlovid réunis. Le bénéfice ajusté 2024 est désormais anticipé entre 2,05 et 2,25$, contre plus de 3,1$ de consensus. Face à cette faiblesse, Pfizer a revu son objectif de réduction des dépenses à au moins 4 milliards de dollars annuels.