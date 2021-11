Pfizer : boosté ?

(Boursier.com) — Pfizer prend 2% avant bourse à Wall Street, alors que le géant pharmaceutique américain vient de relever sa guidance annuelle de bénéfice ajusté par action et de revenus. Pour le troisième trimestre fiscal 2021, le groupe a affiché une croissance opérationnelle de... 134% et des revenus de 24,1 milliards de dollars, dépassant de 1,3 milliard de dollars le consensus de marché. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,34$, battant de 25 cents le consensus. Le bpa GAAP est ressorti à 1,42$, lui aussi nettement supérieur aux attentes.

Pour l'exercice 2021, le laboratoire, qui bénéficie des forte ventes de vaccin anti-covid, relève ses estimations de revenus entre 81 et 82 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 78-80 milliards et un consensus de 81,5 milliards. Le bénéfice ajusté par action est désormais attendu entre 4,13 et 4,18$, contre une guidance antérieure allant de 3,95 à 4,05$. Le consensus était de 4,06$. Le milieu de fourchette de la nouvelle guidance représenterait une progression de 94% des bénéfices. Pfizer indique également qu'il table sur des revenus 2021 de Comirnaty d'environ 36 milliards de dollars, reflétant les livraisons anticipées de 2,3 milliards de doses. Enfin, le groupe relève aussi sa guidance de bpa ajusté hors Comirnaty entre 2,60 et 2,65$.