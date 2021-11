Pfizer / BioNTech vont demander l'autorisation FDA pour un rappel pour les 16 et 17 ans

(Boursier.com) — Pfizer et BioNTech devraient demander à la FDA d'autoriser le rappel du vaccin contre le coronavirus pour les 16 et 17 ans, indique le Washington Post. Des personnes familières avec la situation ont déclaré au 'WaPo' que les entreprises devraient demander l'autorisation de la FDA dans les prochains jours, les régulateurs devant approuver rapidement. Une source indique au journal que des données récentes d'Israël sur la sécurité des injections de rappel ont rassuré davantage les régulateurs fédéraux quant à l'autorisation de doses supplémentaires pour les 16 et 17 ans, car les études israéliennes ont montré que la myocardite était un effet secondaire rare et que les cas survenant auraient tendance à être bénins.