Pfizer / Biontech : vers un stockage plus simple de leur vaccin contre le Covid-19 ?

Pfizer / Biontech : vers un stockage plus simple de leur vaccin contre le Covid-19 ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer et Biontech ont demandé à la Food and Drug Administration (FDA) d'autoriser le stockage de leur vaccin contre le Covid-19 pendant deux semaines à des températures correspondant à celles des congélateurs pharmaceutiques normaux, un changement qui pourrait simplifier la distribution du produit. Le protocole actuel prévoit un stockage jusqu'à six mois dans un congélateur ultra-froid à des températures de -80 à -60 degrés et l'expédition dans un conteneur thermique spécial. Pour obtenir le feu vert du régulateur, les deux partenaires lui ont transmis des données sur le stockage de leur produit à des températures situées entre -15 et -25 degrès. "Si elle est approuvée, cette nouvelle option de stockage offrirait aux pharmacies et aux centres de vaccination une plus grande souplesse dans la gestion de leur approvisionnement en vaccins", a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer.