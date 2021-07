Pfizer / BioNTech : une moindre efficacité contre le variant delta ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une étude du ministère israélien de la Santé, évoquée notamment par le Financial Times, montre une moindre efficacité du vaccin anti-covid de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech contre le variant delta. Les données collectées durant le mois passé suggèrent que le vaccin serait efficace à 64% dans la prévention des infections, parmi ceux qui ont été pleinement inoculés, contre une efficacité estimée de 94% contre les précédentes souches. Cependant, le vaccin Pfizer / BioNTech resterait efficace à 93% dans la prévention des maladies sérieuses et des hospitalisations. Le variant delta est supposé bien plus infectieux, mais ne provoque pas autant de maladies graves et d'hospitalisations que ses prédécesseurs, particulièrement avec l'aide du vaccin.