Pfizer / BioNTech : premiers vaccins anti-covid au Royaume-Uni

Pfizer / BioNTech : premiers vaccins anti-covid au Royaume-Uni









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Margaret Keenan, une Britannique de 90 ans, a été ce jour la première personne vaccinée contre le Covid-19, avec le vaccin de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech. Elle a reçu une première injection à 06h31 GMT dans un hôpital de Coventry, dans le centre de l'Angleterre, relate l'agence Reuters. Le Royaume-Uni a été la semaine dernière le premier pays à donner son approbation au vaccin de Pfizer / BioNTech. La campagne locale de vaccination débute ce mardi, alors que le virus a fait, selon l'Université Johns Hopkins, plus de 61.500 victimes au Royaume-Uni.

Plus tôt ce mois, le pays avait été le premier au monde à autoriser l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech. L'usage du vaccin a été validée par l'agence locale 'Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency' (MHRA). La majeure partie des habitants devra toutefois patienter jusqu'à l'année prochaine pour être vaccinée, la priorité revenant pour l'heure aux maisons de retraite et aux soignants, ainsi qu'aux personnes âgées de manière plus générale.

Pfizer a aussi déposé une demande auprès de la Food & Drug Administration (FDA), autorité sanitaire américaine, pour l'autorisation en urgence (EUA) de la mise sur le marché aux Etats-Unis de son candidat vaccin contre le Covid-19 développé avec l'Allemand BioNTech. Le duo avait indiqué auparavant que son candidat vaccin avait atteint finalement une efficacité de 95% et qu'il ne présentait aucun effet secondaire majeur. L'Américain s'attend à ce que la FDA accorde son EUA d'ici la mi-décembre. Il espère débuter les livraisons dans la foulée. Enfin, une demande d'autorisation a été faite auprès de l'Agence européenne du médicament pour ce vaccin contre le Covid-19.

Selon l'Université Johns Hopkins ce jour, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort à plus de 67,6 millions, dont près de 15 millions aux Etats-Unis, 9,7 millions en Inde et 6,6 millions au Brésil. Le virus a fait 1,55 million de morts dans le monde dont près de 284.000 aux Etats-Unis.