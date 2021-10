Pfizer-BioNTech : le vaccin autorisé pour les enfants aux Etats-Unis

(Boursier.com) — L 'Agence américaine des médicaments, la FDA, a autorisé vendredi l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech pour les enfants de 5 à 11 ans. La FDA a suivi l'avis positif donné mardi par un comité d'experts indépendants. Jusqu'ici, ce vaccin n'était autorisé aux Etats-Unis que pour les plus de douze ans.

A Wall Street, l'action Pfizer a gagné 1,3% après cette annonce, mais celle de BioNTech a fini en baisse de 1,8%.

Cette nouvelle autorisation ouvre la voie au lancement imminent d'une nouvelle grande étape de la campagne d'immunisation contre le coronavirus aux Etats-Unis, qui concernera potentiellement 28 millions d'enfants dans le pays. Un comité d'experts des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) se réunira en début de semaine prochaine pour rendre son avis sur l'élargissement de la campagne de vaccination aux enfants.

En Europe, l'Agence européenne des médicaments est elle aussi en train d'examiner une demande d'autorisation du vaccin de Pfizer pour les 5-11 ans.

Fin septembre, les laboratoires Pfizer et BioNTech avaient affirmé que leur vaccin Comirnaty était "sûr" et "bien toléré" par les enfants de 5 à 11 ans . Les essais cliniques ont montré que le sérum était efficace à 90,7 % pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez cette tranche d'âge. La réaction immunitaire a été "robuste" et "comparable" à celle observée chez les 16 à 25 ans qui ont reçu un vaccin plus fortement dosé, selon les laboratoires.

Le dosage du vaccin a été adapté à 10 microgrammes par injection (au nombre de deux, administrées à trois semaines d'écart), contre 30 microgrammes pour les groupes plus âgés. Le bouchon des flacons destinés aux enfants sera orange, et ainsi facilement reconnaissable comparé aux bouchons violets des flacons pour les groupes plus âgés.