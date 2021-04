Pfizer/BioNTech : le duo va livrer 100 millions de doses supplémentaires à l'UE

Pfizer/BioNTech : le duo va livrer 100 millions de doses supplémentaires à l'UE









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer et son partenaire BioNTech vont fournir 100 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le COVID-19 à l'UE cette année. Les deux partenaires ont annoncé que cela fait suite à la décision de la Commission européenne d'exercer son option d'achat de 100 millions de doses supplémentaires dans le cadre de l'accord d'achat avancé élargi signé le 17 février dernier. L'UE va ainsi recevoir 600 millions de doses du duo cette année.

"Nous restons déterminés à agir aussi rapidement et en toute sécurité que possible pour apporter ce vaccin à davantage de personnes en Europe, alors que le virus mortel continue de faire des ravages sur le continent", a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. "À ce jour, nous avons respecté tous nos engagements d'approvisionnement envers la CE et nous prévoyons de livrer 250 millions de doses à l'Union européenne au deuxième trimestre, soit quatre fois plus que la quantité convenue au premier trimestre".

Le vaccin Comirnaty sera produit sur les sites de fabrication de BioNTech et de Pfizer en Europe.