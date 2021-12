Pfizer / BioNTech : la quatrième dose arrive !

(Boursier.com) — Le CEO de Pfizer, cité par CNBC, affirme qu'une quatrième dose du vaccin Covid-19 pourrait être nécessaire plus tôt que prévu du fait du variant Omicron ! "Lorsque nous verrons des données du monde réel, nous déterminerons si Omicron est bien couvert par la troisième dose et pendant combien de temps", a déclaré à CNBC Albert Bourla, DG de Pfizer. "Et le deuxième point, je pense que nous aurons besoin d'une quatrième dose", a ajouté Bourla. Le patron de Pfizer s'attendait à l'origine à une quatrième dose 12 mois après la troisième, mais il a déclaré à CNBC que cela pourrait être nécessaire plus rapidement que cela.

Bourla a déclaré mercredi que les populations pourraient avoir besoin d'une quatrième injection de vaccin covid plus tôt que prévu, après que des recherches préliminaires ont montré que le variant Omicron pouvait saper les anticorps protecteurs générés par le vaccin que la société a développé avec BioNTech.

Pfizer et BioNTech ont publié hier les résultats d'une première étude en laboratoire qui ont montré qu'une troisième injection était efficace pour lutter contre le variant, tandis que la première série de vaccinations à deux doses afficherait une capacité considérablement réduite à protéger contre la nouvelle souche. Cependant, la série à deux doses offrirait probablement toujours une protection contre les maladies graves causées par Omicron, ont déclaré les sociétés.

Bourla a noté que l'étude préliminaire était basée sur une copie synthétique créée en laboratoire du variant, et que davantage de données étaient nécessaires à partir de tests contre le vrai virus. Ces résultats réels seront plus précis et sont attendus dans les deux prochaines semaines, a indiqué le leader de Pfizer.

Bourla, qui avait précédemment prévu qu'une quatrième injection serait nécessaire 12 mois après la troisième, précise désormais qu'avec omicron, "nous devons attendre et voir car nous avons très peu d'informations. Nous en aurons peut-être besoin plus rapidement".

Le CEO de Pfizer a indiqué que le plus important à l'heure actuelle était de déployer les troisièmes doses pour l'hiver. Les responsables de la santé publique s'inquiètent d'un pic d'infections, alors que les gens se rassemblent davantage à l'intérieur...

"Une troisième dose donnera une très bonne protection, je pense", a affirmé Bourla. Il a également déclaré que des traitements tels que la pilule antivirale orale de Pfizer, Paxlovid, aideront à prévenir les hospitalisations et à contrôler Covid pendant l'hiver.

Pfizer et BioNTech ont fourni mercredi une mise à jour concernant le variant Omicron du covid. Des études préliminaires en laboratoire démontrent que trois doses du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 neutralisent le variant Omicron (lignée B.1.1.529), tandis que deux doses montrent des titres de neutralisation considérablement réduits, affirment les partenaires.

Les données indiquent qu'une troisième dose de BNT162b2 augmente les titres d'anticorps neutralisants de 25 fois par rapport à deux doses contre le variant Omicron ; les titres après la dose de rappel sont comparables aux titres observés après deux doses contre le "virus de type sauvage" qui sont associés à des niveaux de protection élevés. Étant donné que 80% des épitopes de la protéine de pointe reconnus par les cellules T CD8+ ne sont pas affectés par les mutations du variant Omicron, deux doses peuvent toujours induire une protection contre une maladie grave, détaillent les laboratoires.

Pfizer et BioNTech continuent de faire avancer le développement d'un vaccin spécifique au variant Omicron et s'attendent à ce qu'il soit disponible d'ici mars au cas où une adaptation serait nécessaire pour augmenter encore le niveau et la durée de la protection - sans aucun changement prévu concernant la capacité de quatre milliards de doses anticipée pour 2022.