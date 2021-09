Pfizer / BioNTech : la FDA veut maintenant faire vacciner les 5-11 ans

(Boursier.com) — La FDA (Food & Drug Administration) américaine pourrait autoriser le vaccin anti-Covid-19 de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans d'ici à la fin du mois d'octobre. C'est ce qu'indique notamment CNBC, citant ses sources proches de la question. Le timing correspond à l'accumulation de données suffisantes d'essais cliniques pour une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence sur la catégorie 5-11 ans. La demande pourrait intervenir à la fin du mois.

Rappelons que le vaccin Pfizer / BioNTech a obtenu fin août une autorisation formelle de la FDA pour les 16 ans et plus. Le vaccin continue d'être autorisé par ailleurs dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence, pour les adolescents de 12 à 15 ans, et pour l'administration d'une troisième dose dans certains cas immunodéprimés.