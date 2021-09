Pfizer / BioNTech : la FDA approuve la troisième dose de leur vaccin Covid-19 pour les 65 ans et plus

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration américaine a autorisé hier une dose de rappel du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech pour les 65 ans et plus, toutes les personnes à haut risque de maladie grave et les autres personnes régulièrement exposées au virus. La décision ouvre la voie à un déploiement rapide des injections de rappel dès cette semaine pour des millions de personnes qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin il y a au moins six mois. La modification de l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin permettra des rappels pour des groupes tels que les agents de santé, les enseignants et le personnel des garderies, les épiciers et les personnes vivant dans des refuges pour sans-abri ou des prisons, a déclaré la responsable de la FDA Janet Woodcock.

Pfizer avait demandé à la FDA d'étendre son approbation de vaccin pour inclure des rappels pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus et a présenté des données la semaine dernière à un groupe de conseillers externes de la FDA qui, selon lui, montraient une immunité décroissante au fil du temps. Le panel a voté contre la proposition selon laquelle les rappels étaient nécessaires pour tout le monde, mais a déclaré que les preuves montraient qu'ils étaient utiles aux personnes âgées et aux personnes à haut risque.