Pfizer / BioNTech : l'UE recevra jusqu'à 300 millions de doses

(Boursier.com) — La Commission européenne et les groupes pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont conclu un accord pour la livraison de 200 millions de doses de leur vaccin expérimental contre le COVID-19 assorti d'une option sur 100 millions de doses supplémentaires.

"Le contrat conclu aujourd'hui avec l'alliance BioNTech-Pfizer s'appuie sur le vaste portefeuille de vaccins qui seront produits en Europe, notamment les contrats déjà signés avec AstraZeneca, Sanofi-GSK et Janssen Pharmaceutica NV, et les discussions exploratoires fructueuses avec CureVac et Moderna. Ce portefeuille diversifié de vaccins permettra à l'Europe d'être bien préparée à la vaccination, une fois que les vaccins auront fait la preuve de leur innocuité et de leur efficacité", a souligné Bruxelles.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : "Dans le sillage de l'annonce prometteuse faite lundi par BioNTech et Pfizer sur les perspectives de leur vaccin, je suis très heureuse d'annoncer l'accord conclu aujourd'hui avec la société européenne BioNTech et Pfizer pour l'achat de 300 millions de doses du vaccin. Avec ce quatrième contrat, nous consolidons maintenant un portefeuille extrêmement solide de candidats vaccins, dont la plupart sont en phase d'essais avancés".

Pfizer et son partenaire allemand ont annoncé lundi que leur vaccin expérimental était efficace à plus de 90% sur la base des premières données d'un essai clinique à grande échelle. "Les livraisons devraient débuter d'ici la fin de l'année en fonction du succès clinique et des autorisations des autorités de régulation", ont précisé les deux groupes.