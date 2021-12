Pfizer / BioNTech : il faut trois doses pour Omicron !

(Boursier.com) — Pfizer et BioNTech fournissent ce mercredi une mise à jour concernant le variant Omicron du covid. Des études préliminaires en laboratoire démontrent que trois doses du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 neutralisent le variant Omicron (lignée B.1.1.529), tandis que deux doses montrent des titres de neutralisation considérablement réduits, affirment les partenaires.

Les données indiquent qu'une troisième dose de BNT162b2 augmente les titres d'anticorps neutralisants de 25 fois par rapport à deux doses contre le variant Omicron ; les titres après la dose de rappel sont comparables aux titres observés après deux doses contre le "virus de type sauvage" qui sont associés à des niveaux de protection élevés. Étant donné que 80% des épitopes de la protéine de pointe reconnus par les cellules T CD8+ ne sont pas affectés par les mutations du variant Omicron, deux doses peuvent toujours induire une protection contre une maladie grave, détaillent les laboratoires.

Pfizer et BioNTech continuent de faire avancer le développement d'un vaccin spécifique au variant Omicron et s'attendent à ce qu'il soit disponible d'ici mars au cas où une adaptation serait nécessaire pour augmenter encore le niveau et la durée de la protection - sans aucun changement prévu concernant la capacité de quatre milliards de doses anticipée pour 2022.

"Bien que deux doses du vaccin puissent encore offrir une protection contre une maladie grave causée par la souche Omicron, il ressort clairement de ces données préliminaires que la protection est améliorée avec une troisième dose de notre vaccin", a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. "S'assurer que le plus grand nombre de personnes possible soient complètement vaccinées avec les deux premières séries de doses et un rappel reste le meilleur plan d'action pour empêcher la propagation du Covid-19".

"Notre premier ensemble de données préliminaire indique qu'une troisième dose pourrait toujours offrir un niveau de protection suffisant contre les maladies de toute gravité causées par le variant Omicron", a ajouté Ugur Sahin, M.D., DG et cofondateur de BioNTech. "De vastes campagnes de vaccination et de rappel à travers le monde pourraient nous aider à mieux protéger les gens partout et à traverser la saison hivernale. Nous continuons à travailler sur un vaccin adapté qui, selon nous, contribuera à induire un niveau élevé de protection contre la maladie Covid-19 induite par Omicron ainsi qu'une protection prolongée par rapport au vaccin actuel".