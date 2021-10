Pfizer / BioNTech : efficacité majeure du vaccin de rappel ?

(Boursier.com) — Pfizer et BioNTech viennent de publier des données d'un essai de phase III montrant qu'une dose de rappel de leur vaccin Covid-19 serait efficace à 95,6%, y compris contre le variant Delta. L'étude comptait 10.000 participants de plus de 16 ans et dont l'âge médian était de 53 ans. La dose de rappel présenterait par ailleurs un profil de sécurité favorable. Le temps médian entre l'administration de la seconde dose et le rappel ou le placebo était d'environ 11 mois. Il n'y avait que cinq cas identifiés dans le groupe ayant reçu la dose de rappel, contre 109 dans le groupe ayant reçu le placebo. "Ces résultats démontrent une fois de plus les bienfaits du rappel vaccinal", a insisté Albert Bourla, patron de Pfizer. L'Américain et son partenaire allemand vont soumettre rapidement les résultats détaillés à la FDA, à l'Agence européenne des médicaments (EMA) ainsi qu'à d'autres organismes de réglementation.

Les autorités sanitaires américaines et européennes ont déjà validé la dose de rappel pour le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech ainsi que pour le vaccin Spikevax de Moderna pour les patients dont le système immunitaire est compromis.