Pfizer / BioNTech : efficace, cette troisième dose ?

(Boursier.com) — Le ministère israélien de la Santé a indiqué que la troisième dose de rappel du vaccin Pfizer / BioNTech contre le Covid-19 avait significativement amélioré la protection des infections et des maladies sévères chez les personnes âgées de 60 ans et plus, en comparaison de ceux n'ayant reçu que deux doses. Israël vient par ailleurs d'étendre l'éligibilité à la dose de rappel Pfizer aux personnes âgées de plus de 40 ans et aux enseignants.

Sur les 60 ans et plus, le ministère de Santé estime que la dose 'booster' de vaccin multiplie par quatre la protection des infections après 10 jours, en comparaison des personnes n'ayant reçu que deux doses. La dose de rappel offrirait par ailleurs sur cette catégorie de population une protection multipliée par cinq ou six contre les hospitalisations ou les maladies sévères, après dix jours. Israël, malgré des taux élevés de vaccination, est victime désormais d'une résurgence épidémique alimentée surtout par le variant Delta...