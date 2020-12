Pfizer / BioNTech : avis favorable des experts auprès de la FDA pour leur vaccin anti-covid

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après le Royaume-Uni, les États-Unis s'apprêtent comme prévu à valider le candidat vaccin de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech contre le Covid-19. Le comité d'experts indépendants auprès de la Food & Drug Administration (FDA) s'est ainsi exprimé hier majoritairement en faveur d'une autorisation du vaccin, ce qui devrait amener la FDA à approuver l'utilisation de ce dernier. Les experts indépendants ont jugé par 17 voix contre 4 que les avantages du vaccin étaient supérieurs aux risques chez les personnes de 16 ans ou plus. Ainsi, la FDA devrait s'appuyer sur cet avis consultatif pour autoriser le vaccin et son utilisation en urgence dans les jours prochains.

En début de semaine, le Royaume-Uni était devenu le premier pays occidental à entamer une campagne de vaccination en déployant ce même vaccin de Pfizer / BioNTech. Le Canada a approuvé avant-hier l'utilisation du vaccin.

Selon les derniers chiffres de l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort à pratiquement 70 millions, dont 15,6 millions aux USA, 9,8 millions en Inde et 6,8 millions au Brésil. Le nombre de morts dans le monde ressort à 1,58 million depuis l'émergence du virus, dont plus de 292.000 aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé.