Pfizer / BioNTech : approbation formelle ?

Pfizer / BioNTech : approbation formelle ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Food & Drug Administration (FDA), autorité américaine de santé, devrait accorder une autorisation formelle ce jour au vaccin contre le Covid-19 de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech. La FDA a fait particulièrement vite, alors que le vaccin ne disposait que d'une autorisation d'utilisation d'urgence. Il s'agit notamment de convaincre les hésitants, alors que la majeure partie de la population américaine est déjà vaccinée. Selon le New York Times, l'approbation formelle du vaccin anti-covid de Moderna par la FDA n'interviendrait pas quant à elle avant plusieurs semaines.

L'approbation formelle du vaccin de Pfizer / BioNTech était auparavant attendue vers le 6 septembre, jour du 'Labor Day'. La FDA a donc accéléré le mouvement, ouvrant aussi la voie aux organisations pour éventuellement imposer des obligations.

CNN note pour sa part à quel point l'augmentation du nombre de cas de coronavirus et d'hospitalisations incite déjà plus d'Américains à se faire injecter, les données du CDC montrant que plus d'un million de doses ont été administrées jeudi, une première depuis début juillet. Le rythme moyen des injections de première dose est plus de 70% plus élevé qu'il y a un mois. Dans le même temps, le virus se propage rapidement et fait de nombreuses victimes, en particulier en Floride. Les hospitalisations pédiatriques aux USA sont au plus haut, selon le Wall Street Journal, de nombreux patients ne présentant pas d'affection sous-jacente.