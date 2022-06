Pfizer / BioNTech : adaptation réussie du vaccin Covid-19 contre Omicron

(Boursier.com) — Pfizer et BioNTech annoncent que les candidats vaccins Covid-19 adaptés à Omicron démontrent une réponse immunitaire élevée contre le variant. Le candidat monovalent adapté à Omicron administré comme quatrième dose de rappel a provoqué une augmentation de 13,5 et 19,6 fois des titres géométriques neutralisants contre Omicron BA.1 à des niveaux de dose de 30 et 60 microgrammes. Le candidat vaccin bivalent a présenté une augmentation de 9,1 et 10,9 fois par rapport à Omicron... Les rapports moyens géométriques pour la réponse des anticorps neutralisants d'Omicron sont ressortis "conformes à l'exigence réglementaire de supériorité". Des études préliminaires en laboratoire démontrent que les deux candidats adaptés à Omicron neutralisent Omicron BA.4 et BA.5, mais dans une moindre mesure que pour BA.1. Les deux vaccins candidats ont démontré un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable similaire au vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19. Les données doivent être discutées avec les régulateurs dans le but d'introduire rapidement un booster adapté pour traiter les variants actuels et futurs.