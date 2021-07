Pfizer / BioNTech : accord en Afrique du Sud

Pfizer / BioNTech : accord en Afrique du Sud









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer et BioNTech vont commencer à produire leur vaccin anti-covid en Afrique du Sud en 2022, ont annoncé les deux partenaires. La décision renforcera grandement la disponibilité de vaccins en Afrique l'année prochaine. Une fois pleinement opérationnelle, la production annuelle de vaccins pourrait y dépasser les 100 millions de doses, qui seraient ainsi exclusivement distribuées aux pays africains. Pfizer et son partenaire allemand ont signé une lettre d'intention avec le Biovac Institute de Cape Town pour transférer la technologie et l'équipement, et développer les capacités de production. Les matières premières seront acheminées depuis l'Europe et les premières doses seraient produites en 2022.