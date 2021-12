Pfizer / BioNTech : 200 millions de doses additionnelles pour l'UE

(Boursier.com) — Pfizer et BioNTech ont annoncé qu'ils allaient fournir plus de 200 millions de doses additionnelles de leur vaccin Covid-19 (Comirnaty) à l'Union européenne afin d'aider à répondre au besoin constant. La Commission européenne exerce ainsi une partie de son option sur plus de 200 millions de doses supplémentaires à livrer en 2022. Ces doses s'ajoutent aux 450 millions de doses déjà prévues pour une livraison en 2022, portant le nombre total de doses de vaccins dans l'Union européenne à plus de 650 millions. Cette commande couvrirait également les vaccins potentiels adaptés au variant Omicron sans frais supplémentaires, si un vaccin contre le variant était jugé nécessaire et par la suite autorisé ou approuvé.

Pfizer et BioNTech ont convenu en mai de fournir 900 millions de doses à la Commission européenne en 2022 et 2023, avec la possibilité de demander jusqu'à 900 millions de doses supplémentaires.