Pfizer/BioNTech : 15 jours pour savoir si le nouveau variant Omicron résiste au vaccin !

(Boursier.com) — Le vent de panique qui s'est emparé vendredi des marchés financiers à l'annonce d'un nouveau variant du coronavirus présentant des mutations inquiétantes, a profité à Wall Street aux actions des laboratoires qui ont mis au point les vaccins à ARN messager, les plus utilisés contre la pandémie.

Ainsi, à la clôture de Wall Street (fermé à 19h en raison de Thanksgiving), Moderna a flambé de 20,5%, Pfizer a gagné 6,1% et BioNTech a bondi de 14%.

L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a tenu ce vendredi une réunion d'urgence pour faire le point, et a classé ce variant B.1.1.529, apparu en Afrique du Sud, comme "préoccupant". Il a été baptisé "Omicron".

BioNTech, qui a mis au point l'un des principaux vaccins contre le Covid avec son partenaire Pfizer, a annoncé qu'il avait "immédiatement lancé des études sur le variant B.1.1.529", qui "diffère clairement des variants déjà connus, car il présente des mutations supplémentaires sur la protéine spike", celle qui est justement visée par les vaccins pour stimuler la production d'anticorps.

15 jours pour juger de l'efficacité du vaccin, 100 jours pour créer un nouveau vaccin

BioNTech et Pfizer s'attendent à des résultats d'ici à "deux semaines" pour savoir si le nouveau variant est capable d'échapper à la protection vaccinale. Jusqu'ici, les vaccins à ARN messager (Pfizer/BioNTech et Moderna) se sont avérés efficaces contre les variants, notamment le delta qui est devenu dominant depuis cet été.

"Nous attendons que les laboratoires nous transmettent les résultats des tests, dans deux semaines au plus tard. Ils permettront de déterminer si le variant B.1.1.529 est un variant échappant [à la réponse immunitaire actuelle et] nécessitant un ajustement de notre vaccin, en cas de diffusion dans le monde entier", a indiqué le groupe allemand.

Pfizer et BioNTech ont en outre estimé qu'ils seraient en mesure de développer en une centaine de jours un nouveau vaccin contre un variant du coronavirus si celui-ci est résistant au vaccin actuel. Ils pourraient remodeler leur produit dans les six semaines en vue d'expédier les premiers lots dans les 100 jours, a ainsi précisé BioNTech.

Détecté en Afrique du Sud et au Botswana, Omicron semble se propager plus rapidement que les précédentes versions du Covid, et présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations, selon les scientifiques sud-africains. L'Afrique du Sud a signalé 2.465 nouveaux cas jeudi, contre moins de 900 deux jours plus tôt, et le nouveau variant représente 75% des génomes testés.

Des cas du variant Omicron ont d'ores et déjà été signalés vendredi dans de nombreux pays hors d'Afrique, dont Hong Kong, Israël et la Belgique... De très nombreux pays (Royaume-Uni, Etats-Unis, France et de nombreux pays de l'UE) ont annoncé des restrictions de vols d'avions en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins pour tenter de freiner la propagation du variant, en attendant d'évaluer précisément sa dangerosité.