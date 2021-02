Pfizer : bénéfice inférieur aux attentes, mais prévisions très optimistes

(Boursier.com) — Pfizer a quelque peu déçu ce mardi par ses trimestriels, publiant en effet un bénéfice inférieur aux attentes de marché à 42 cents par titre, contre 46 cents de consensus. Les revenus ont totalisé en revanche 11,68 milliards de dollars, alors qu'ils étaient attendus à 11,4 milliards. Le groupe se montre extrêmement confiant en termes de perspectives, et table notamment sur 15 milliards de dollars de revenus cette année provenant des vaccins covid développés avec l'Allemand BioNTech. La guidance de bénéfice annuel par action est révisée en hausse entre 3,10 et 3,20$, contre 3 à 3,1$ auparavant. Les revenus 2021 sont attendus entre 59,4 et 61,4 milliards de dollars.

Le bénéfice net consolidé du trimestre clos a représenté 594 millions de dollars et 10 cents par titre, contre une perte de 337 millions de dollars un an auparavant. Pour le seul quatrième trimestre 2020, les vaccins covid n'ont rapporté encore que 154 millions de dollars de facturations.