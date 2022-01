Pfizer 'au top' pour débuter l'année

(Boursier.com) — Pfizer progresse encore avant bourse à Wall Street, sur ses sommets historiques à plus de 59$, après avoir grimpé l'an dernier de 60%. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a indiqué hier que les personnes de plus de 60 ans et le personnel médical allaient recevoir une deuxième dose de rappel Covid-19 face à la recrudescence des contaminations par le variant Omicron. L'augmentation du nombre de cas pourrait conduire Israël à l'immunité collective, a affirmé par ailleurs le directeur général du ministère de la Santé. En Israël, la propagation du variant avait été limitée dans un premier temps, mais accélère désormais et pourrait atteindre un plus haut dans trois semaines. Le directeur général de la Santé, Nachman Ash, juge que cela pourrait conduire le pays à l'immunité collective, mais ajoute qu'il préfère y parvenir par le biais d'une vaccination à grande échelle.

En outre, notons que la Belgique va acheter aux Américains Pfizer et Merck 10.000 doses de leurs traitements antiviraux respectifs du covid.