Pfizer à l'approche des sommets boursiers historiques

Pfizer à l'approche des sommets boursiers historiques









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer grimpe encore de 2% vers les 44$ à Wall Street ce lundi et s'approche inexorablement de ses pics historiques du début de l'année 1999... Pfizer et Moderna ont augmenté les prix de leurs vaccins anti-covid dans le cadre des derniers contrats d'approvisionnement avec l'Union européenne, indique le Financial Times. Le nouveau prix de la dose Pfizer / BioNTech passe ainsi à 19,5 euros, contre 15,5 euros auparavant, d'après des contrats dont le FT a pris connaissance. La dose Moderna vaut quant à elle désormais 25,5$, contre environ 22,6$.

En outre, la pleine approbation de la Food & Drug Administration (FDA) américaine concernant le vaccin anti-covid Pfizer / BioNTech pourrait intervenir en septembre ou octobre, croit savoir le Wall Street Journal, citant des conseillers auprès de la FDA et d'anciens responsables familiers du processus. Le vaccin ne bénéficie pour l'heure que d'une approbation d'utilisation d'urgence. La FDA ferait tout son possible pour accélérer le mouvement et valider formellement le vaccin Pfizer / BioNTech dès le mois prochain.

Moderna entend pour sa part demander une revue prioritaire pour mRNA-1273, son vaccin contre le Covid-19, tandis que Johnson & Johnson et AstraZeneca prévoient d'effectuer les démarches pour obtenir la pleine approbation de leurs vaccins cette année.

Le Dr. Anthony Fauci estime que ces validations formelles des vaccins permettraient de mieux convaincre la frange hésitante des non-vaccinés.