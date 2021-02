Pfizer à jour sur ses vaccins ?

Pfizer à jour sur ses vaccins ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer , le laboratoire américain associé à l'Allemand BioNTech, se dit en bonne voie pour livrer 120 millions de doses de son vaccin en deux injections contre le covid d'ici fin mars aux USA. John Young, directeur commercial du laboratoire américain, précise dans une déposition préparée pour son audition par le Congrès américain que Pfizer prévoit de livrer plus de 13 millions de doses par semaine de son vaccin aux États-Unis d'ici à la mi-mars, ce qui représente plus du double du volume livré début février. Pfizer est aussi prêt à fournir un total de 300 millions de doses aux États-Unis d'ici fin juillet. Le géant pharmaceutique entend augmenter sa production mondiale pour 2021 à au moins deux milliards de doses.

De son côté, le dirigeant de Moderna, Stephen Hoge, a indiqué que son groupe prévoyait de livrer 100 millions de doses de son vaccin en deux injections d'ici fin mars et 300 millions à fin juillet. Enfin, Johnson & Johnson croit pour sa part être en mesure de livrer au moins 20 millions de doses de son vaccin à dose unique aux États-Unis d'ici fin mars, après le feu vert de la FDA, et 100 millions d'ici mi-2021.

L'audition du jour au Congrès porte sur la disponibilité des vaccins contre le nouveau coronavirus. Les diverses annonces montrent que les USA pourraient recevoir au total 240 millions de doses d'ici fin mars et 700 millions au début de l'été.

Les États-Unis ont franchi hier lundi la barre des 500.000 décès liés au covid. Selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins, le nombre de cas confirmés du coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort désormais à près de 112 millions, dont 28,2 millions aux USA, plus de 11 millions en Inde et 10,2 millions au Brésil. Le nombre de morts dans le monde depuis le début de la pandémie est de près de 2,5 millions, dont 500.310 aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a rendu hommage hier aux victimes et encouragé les Américains à se faire vacciner pour vaincre l'épidémie. Biden a précise que davantage d'Américains étaient morts durant la pandémie que pendant la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam combinées.