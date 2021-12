Pfizer : 50 milliards de dollars pour la "franchise covid" l'an prochain ?

(Boursier.com) — Pfizer grimpe encore de 2% avant bourse à Wall Street ce jour, attendu au plus haut historique vers les 54$. La firme de recherche UBS vient de revoir sa recommandation de 'neutre' à 'achat', tout en portant son objectif de cours à 60$, contre 52$ auparavant. UBS a estimé que l'antiviral oral paxlovid, la fameuse pilule anti-covid du groupe, génèrerait au moins 14 milliards de dollars de ventes l'année prochaine, ce qui serait supérieur de 40% aux attentes du consensus. Combiné avec le vaccin Comirnaty développé avec BioNTech, il y aurait un potentiel de 50 milliards de dollars de ventes pour la "franchise covid" de Pfizer l'année prochaine, a déclaré UBS.

En outre, Pfizer va s'offrir le groupe biopharmaceutique californien Arena Pharmaceuticals pour 100$ par titre en cash, soit une valeur equity totale de 6,7 milliards de dollars environ, opération qui serait financée par le cash disponible du laboratoire. Pfizer étendra ainsi son portefeuille de traitements contre le cancer et les maladies inflammatoires. Pfizer reprendra toutes les actions en circulation d'Arena pour 100$ pièce, soit une prime de plus de 100% par rapport au dernier cours de clôture d'Arena. Le laboratoire californien développe plusieurs traitements pour la gastro-entérologie, la dermatologie et la cardiologie. Son candidat au traitement de la colite ulcéreuse, etrasimod, fait l'objet d'une étude à un stade avancé.