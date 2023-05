Pfizer : 31 milliards de dollars de dette pour financer le rachat de Seagen

(Boursier.com) — Pfizer , le géant pharmaceutique américain, a annoncé mardi son intention de lever 31 milliards de dollars via une offre de dette pour financer son projet d'acquisition de Seagen. L'offre de dette, en huit tranches, devrait être clôturée le 19 mai. Pfizer avait conclu en mars un accord de 43 milliards de dollars pour acquérir Seagen et ses thérapies ciblées contre le cancer. L'offre est rappelons-le libellée à 229$ par titre Seagen en cash, soit une valeur totale d'entreprise de 43 milliards de dollars environ. La combinaison proposée renforcera la position de Pfizer en tant que leader dans l'oncologie. Le groupe estime que les traitements de Seagen, ses programmes en phase avancée de développement et son expertise pionnière sur le segment des ADCs (conjugués anticorps-médicaments) sont fortement complémentaires de son portefeuille en oncologie.

En combinant les trajectoires de forte croissance attendues pour ces médicaments avec des candidats qui pourraient émerger du pipeline de Seagen, sous réserve d'essais cliniques et de succès réglementaires, Pfizer pense que Seagen pourrait apporter plus de 10 milliards de dollars de revenus ajustés des risques en 2030, avec une croissance potentielle significative au-delà de 2030.

Pfizer prévoit de financer la transaction en grande partie par ces 31 milliards de dollars de nouvelles dettes à long terme, et le solde par une combinaison de financement à court terme et de liquidités existantes. La transaction devrait avoir un effet neutre à légèrement relutif sur le bénéfice dilué par action ajusté au cours de la troisième à la quatrième année complète suivant la clôture. Pfizer s'attend à réaliser près d'un milliard de dollars de réduction des coûts au cours de la troisième année complète suivant la finalisation de la transaction.