Pfizer : 1ère étape encourageante vers un vaccin anti-Covid-19

Pfizer : 1ère étape encourageante vers un vaccin anti-Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Pfizer a bondi mercredi de 3,18% à Wall Street à 33,74$, soutenue par une annonce encourageante sur un vaccin potentiel contre le coronavirus. L'essai de phase 1 sur le candidat vaccin que Pfizer développe avec la biotech allemande BioNTech a ainsi montré un bon potentiel d'efficacité. Le vaccin a en outre été bien toléré par les personnes qui ont participé à cet essai démarré début mai.

Si les essais de phases 2 et 3 se révèlent fructueux, le géant américain est prêt à servir le monde, et en premier lieu les Etats-Unis avec qu'il a signé un contrat contre plusieurs milliards de dollars de financements. Dans son communiqué, Pfizer assure qu'il peut produire 100 millions de doses d'ici à la fin de cette année et plus de 1,2 milliard d'unité de vaccin d'ici à la fin 2021.

Plus de cents équipe médicales testent actuellement dans le monde des candidats vaccins contre le coronavirus, dont le britannique AstraZeneca, qui est passé récemment à la phase 2 de ses essais, et la biotech Moderna (-4,7%), elle aussi actuellement en phase 2.

Alors que le Covid-19 continue de progresser dans le monde, notamment aux Etats-Unis, au Brésil et en Inde, la mise au point d'un vaccin efficace est considéré comme la condition d'une reprise économique durable, notamment par le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell.